Yildiz Juve | avanti insieme | rinnovo e ingaggio triplicato

(Di sabato 20 gennaio 2024): i bianconeri sono pronti a far firmare ildi contratto al classe 2005 turco. Cifre e dettagli Kenanè senza dubbio il gioiello più prezioso in casa. Da diverse partite ormai si è preso la maglia da titolare e anche contro il Lecce è in ballottaggio con Chiesa per un posto nell’undici iniziale. Il classe 2005, inoltre, dovrebbe firmare ildi contratto con i bianconeri. Un matrimonio di cinque anni, fino al 2029 con unrispetto a quello attuale. Un segnale importante, di fiducia, da parte del club all’attaccante che sogna di emulare Del Piero ed è entrato nel mondocon un impatto devastante. Lo scrive La Gazzetta dello ...

Allegri ai microfoni di DAZN non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per la vittoria (2 - 1) della sua Juve sul Sassuolo : "Nel calcio conta vincere, ... (247.libero)

... dove viene premiato come miglior direttore sportivo 2023 ai Globe Soccer Awards, a livello giovanile la Juventus è instancabile, schierata su più rotte per individuare e arruolare nuovi. E ...Adesso la concentrazione dellaè tutta rivolta al campionato e al match di domenica 21 gennaio,... L'esplosione diha messo in ombra Kean Kenannelle ultime settimane è stato molto ...La Juve si prepara a sfidare il Lecce, andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri. La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport titola sulla vittoria dell'Inter in ...Juve, ora Allegri ha 'due squadre' Di fatto ... Ne è la prova la recente esplosione di Kenan Yildiz, tanto prorompente da modificare le gerarchie di un attacco in cui è risultato "superfluo" persino ...