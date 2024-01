Xiaomi Mix Flip | avvistato con supporto per la connettività satellitare

(Di sabato 20 gennaio 2024)si sta preparando a presentare il suo smartphone pieghevole a conchiglia chiamato Mix. Il device è già apparso nel database IMEI, confermandone il nome. Quest’oggi, il noto sito “mysmartprice.com” ha individuato lo smartphone sul sito Web di certificazione MIIT con il numero di modello “2311BPN23C“. La sua presenza in quest’ultima certificazione va a confermare la presenza dellasul dispositivo. Tuttavia, sono già trapelate online le specifiche principali del dispositivo: andiamole a scoprire insieme. Secondo le indiscrezioni che circolano in Rete, il produttore cinese lancerà loMixcon il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 sotto la scocca, nonché il chipset di punta del 2022. Questo SoC è prodotto utilizzando il processo a 4nm ...

Un post su Weibo di un affidabile leaker cinese, Experience More , ha rivelato le tempistiche di lancio dello14 Ultra e delloFlip , che sarà il primo telefono pieghevole a ...DiFlip si era parlato inizialmente alcuni mesi fa: a settembre 2023 era infatti comparso sul database IMEI con codice modello 2311BPN23C . E ora, diverso tempo dopo, lo stesso smartphone è ...Sconti fino a 900€ se si restituisce lo smartphone usato. Ecco come fare 19 GEN Xiaomi Mix Flip è in arrivo. Sarà il primo pieghevole con connettività satellitare 19 GEN HONOR Magic6 Lite 5G al prezzo ...Attenzione a queste offerte, se state cercando un kit di connettività Mesh per la casa. Avete due opzioni disponibili, ma attenzione anche ai prezzi molto bassi dei repeater WiFi! Il marchio è molto a ...