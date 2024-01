WWE | Seth Rollins aprirà la puntata di Raw e parlerà ai fan

(Di sabato 20 gennaio 2024) Come vi abbiamo riportato, non sono arrivate buone notizie sulle condizioni fisiche del World Heavyweight Champion, uscito malconcio dal match contro Jinder Mahal di lunedì. Secondo le voci in circolazione il campione avrebbe riportato un infortunio al ginocchio e in particolare una lesione al legamento collaterale mediale e una lesione parziale del menisco. Si tratta di una notizia che pone interrogativi sul futuro del suo regno titolato, nonché in ottica WrestleMania 40.ai fan Nonostante l’infortunio al ginocchio che sembra aver trovato conferme nelle scorse ore,sarà a Raw lunedì. Durante un spot pubblicitario, nel corso delladi SmackDown di ieri notte, è stata annunciata la presenza del campione a Raw. ...

Seth Rollins is down with a knee injury Rollins will address his WWE future on Raw Rollins is the present World Heavyweight Champion A week after suffering a knee injury during the title match against ...Seth Rollins avrà modo di parlare del suo infortunio e del suo futuro da World Heavyweight Champion nel prossimo episodio di RAW.