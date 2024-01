WWE | C’è una diagnosi per Seth Rollins Crociato salvo | ma c’è lesione | parziale | al menisco e al collaterale

Dwayne Johnson è pronto a dare una svolta alla propria carriera di attore lasciandosi alle spalle i blockbuster per puntare a ruoli più impegnativi e seri . L'ex campione dellanoto soprattutto per i suoi film comici o ricchi di azione, ha detto di voler esplorare film che trattino di "lotta e sofferenza" . Come ha annunciato di recente, Johnson reciterà presto in The ...Il mondo del wrestling piange la scomparsa di Killer Khan , uno dei primi grandi 'cattivi' targatinegli anni '80 quando lo sport - entertainment ha iniziato a entrare di prepotenza anche nelle case degli italiani. Masashi Ozawa , questo il vero nome del 'Gigante della Mongolia' che scendeva ...