WWE | Addio Butch | torna finalmente Pete Dunne e lotta ancora in coppia con Tyler Bate

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 20 gennaio 2024) Che fosse un periodo di cambiamento perlo si era capito nelle ultime settimane. Con l’assenza di Sheamus per infortunio, erano sorti dei problemi all’interno dei Brawling Brutes e lui e Ridge Holland sono andati ognuno per la propria strada. Due settimane faha combattuto assieme a, appena promosso nel main roster, e proprio il connazionale la scorsa settimana l’ha invitato a ritrovare sè stesso a partire dal nome.il pacchetto completo Questa notte per affrontare i Preatty Deadly, al fianco dinon c’è stato, ma. Un ritorno al nome originale per l’inglese dopo quasi due anni dalla decisione di Vince McMahon di fargli cambiare nome una volta passato nel main roster. Non ...