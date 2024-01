Windows 11 Insider Beta Channel | Nuova Build 22635 3066 con Supporto USB 80Gbps e Correzioni Bug

Microsoft Store : Algoritmi Migliorati per Windows Insiders Il Microsoft Store ha recentemente ricevuto un significativo aggiornamento per migliorare ... (windows8.myblog)

Windows 11 Insider Preview Build 26020 : Novità per l’Accesso Vocale Microsoft ha rilasciato un’anteprima del tanto atteso Windows 11 Insider Preview ... (windows8.myblog)

... e una maggiore integrazione con Microsoft Teams Windo ws 11 ha introdotto una serie di funzioni innovative per gli utenti nei canali Canary e Dev dei. Questi aggiornamenti sono ...L'indiscrezione arriva da Jez Corden, caporedattore diCentral e affidabile, che durante l'ultimo episodio del podcast The Xbox Two ha dichiarato di avere "prove tangibili di una ...Windows 11 si arricchisce con una funzione che avverte l'utente quando sono disponibili nuove foto e screenshot sul dispositivo Android collegato.Microsoft ha rilasciato Windows 11 Insider Preview Build 22635.3066 ai Windows Insider che hanno scelto il canale Beta (Lento).