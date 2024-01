Weekend lungo con i permessi 104 | attenzione agli illeciti

... questo è ungelido, forse il più freddo dell'inverno. Inizia una fase decisamente polare ... speciele coste, in montagna e al Centro - Sud.Questo il quadro meteo per oggi e ilche si preannuncia all'insegna del crollo delle ... arriverà il caldo anomalo con temperature 10°C oltre la media, speciele coste, in montagna e al ...Primi fiocchi di neve del 2024 e crollo delle temperature in provincia di Foggia. La neve è caduta in molti comuni del subappennino dauno, da Celle San Vito a Faeto, passando per Anzano ...Precipitazioni nevose sopra i 300-500 metri di quota su Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania e Calabria. Temperature in discesa. Cieli sereni al Nord ...