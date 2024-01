Webuild | torna a splendere la Cripta di Sant' Agnese in Agone a Roma

a scendere lo spread , attestandosi a +176 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il ... Maire Tecnimont (+4,28%), MARR (+3,31%), Buzzi Unicem (+1,72%) e(+1,61%). Le più forti ...a scendere lo spread , attestandosi a +178 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il ... Tra i protagonisti del FTSE MidCap, MARR (+3,47%), Maire Tecnimont (+2,68%),(+2,42%) e El.Nuova luce su un gioiello storico e artistico nel centro di Piazza Navona a Roma: dopo aver attraversato quasi venti secoli di storia la Cripta di Sant’Agnese in Agone, recentemente restaurata, è stat ...Roma, 19 gen 17:21 - (Agenzia Nova) - "Un piacere incontrare in Campidoglio Padre Enzo Fortunato. Lavoreremo insieme per la prima Giornata mondiale dei bambini che, come ha annunciato... (Rer) TUTTE ...