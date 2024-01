Warner Bros Discovery trasmette l’Hexagon Cup 2024 di padel su Eurosport e Discovery+

(Di sabato 20 gennaio 2024)Sports annuncia l’acquisizione dei diritti televisivi delCup, torneo nascente diche si terrà dal 31 gennaio al 4 febbraioalla Madrid Arena, riservato a squadre private con i migliori giocatori, celebrities e next gen della racchetta.Cup sarà trasmesso dae live streaming su+ per proiettare l’innovazione del … L'articolo proviene da Sport in TV.

Grandi notizie per i fan della WWE in Italia. La programmazione settimanale continuerà a essere trasmessa su Discovery +, in lingua originale, e in ... (movieplayer)

Warner Bros. Discovery (WBD) ha esteso i diritti di trasmissione della Formula E per altri 12 anni in Europa. La global media company sarà ... (sport.periodicodaily)

- Pubblicità - La notizia che la. Discovery ha pianificato di riavviare essenzialmente il suo universo cinematografico DC (ufficiosamente soprannominato DCEU ) con James Gunn e Peter Safran che assumono il ruolo di co - ...Vi ricordate Hazzard, vero Si tratta di una serie televisiva statunitense prodotta dallaTelevision, in 147 episodi in 7 stagioni . Venne trasmessa negli USA dal 26 gennaio 1979 all'8 febbraio 1985 sulla CBS, ed Italia su Canale 5 dal 1981 al 1986, più varie repliche nel ...A un anno dall'annuncio, entra finalmente in lavorazione la serie Tv di Harry Potter. Ecco gli ultimi aggiornamenti ...Il DCU non inizierà prima di Superman: Legacy, ma un nuovo rumor sostiene che James Gunn e Peter Safran potrebbe già essere in ...