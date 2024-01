Volley femminile | ufficiale il calendario dell’Italia nella Nations League 2024 Orari e sedi di tutti i match delle azzurre

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) La FIVB ha ufficializzato ile glidi tutte le partitePool delladi, evento fondamentale per l’assegnazione degli ultimi pass a cinque cerchi verso i Giochi di Parigi. Un obiettivo da non fallire per l’Italia, non ancora qualificata per la rassegna a cinque cerchi ma in ottima posizione nel ranking in ottica ripescaggio per le Olimpiadi. Lesi trovano infatti al quinto postograduatoria mondiale, dietro a quattro formazioni che hanno però già staccato il ticket per la capitale francese. Ricordiamo che, sulla base del ranking FIVB alla fine della fase a gironi della VNL, voleranno a Parigi le migliori cinque compagini non ...