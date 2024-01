Volley | A1 Femminile 2023 2024 | ottava vittoria stagionale per Pinerolo | battuta 3-1 Vallefoglia

(Di sabato 20 gennaio 2024) Nell’anticipo della quarta giornata di ritorno della Serie A1di. la Wash4greenha superato in quattro set la Megabox Ondulati del Savio. 3-1 (27-25, 21-25, 25-19, 32-30) il punteggio del match della Pala Bus Company di VIllafranca Piemonte, in cui le piemontesi di Michele Marchiaro hanno sfruttato il campo di casa per conquistare l’e avvicinarsi così proprio alle marchigiane. La formazione di Andrea Pistola occupa infatti il sesto posto in classifica, che ora dovrà condividere proprio con. Match a lungo equilibrato – come da pronostico – in cui le due squadre si sono equivalse. A fare la differenza è stato il quarto parziale, in cui sia...

Il presidente della Legadi Serie A Mauro Fabris è intervenuto ieri sera in qualità di ospite della 12puntata di Time Out, il programma di approfondimento sportivo del gruppo editoriale More News. Tanti e ...Quarta giornata di ritorno per la Serie A1 di. Si gioca tra sabato 20 e domenica 21, tutte in campo le stelle del torneo, da Egonu ad Antropova, da Haak ad Akimova. Il calendario non propone sfide dirette d'alta classifica: ...Serie C femminile – Undicesima giornata – Girone “C” Sabato 20 Gennaio ore 21,15 Volley Peccioli – Pallavolo Follonica Follonica. E’ una gara delicata quella che vede la Pallavolo Follonica protagonis ...I rumors dei giorni scorsi hanno trovato conferma. Valeria Papa lascia ufficialmente la Reale Mutua Fenera Chieri dopo pochi mesi dal suo arrivo per trasferirsi nella nuova lega professionistica ...