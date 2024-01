Vittorio Sgarbi rinuncia al dissequestro del quadro di Manetti

Guai in vista per Vittorio Sgarbi . Nella giornata del 12 gennaio sono state perquisite le abitazioni del sottosegretario alla Cultura, indagato per ... (europa.today)

In vista della discussione in Aula è stata depositata per essere inserita all'ordine del giorno di lunedì, una mozione di sfiducia delle opposizioni nei confronti del sottosegretario. ...Ora al governo, in Meloni ha preso il posto il garantismo nei confronti dei suoi, da Andrea Delmastro a Daniela Santanchè fino a, e probabilmente quell'accusa di conflitto di ...L'avvocato Giampaolo Cicconi per conto del sottosegretario ha rinunciato all'istanza davanti al Tribunale del Riesame di Macerata per il dissequestro del dipinto del Seicento "La Cattura di San Pietro ...Il legale nei giorni scorsi aveva chiesto il dissequestro della tela, l’udienza si terrà comunque per dare atto della mancanza di interesse sopravvenuta. Il sottosegretario è indagato per riciclaggio ...