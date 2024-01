Virginia Raffaele | share in calo dal 20 al 17 | 4 nonostante la montatura sulle presunte censure

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 20 gennaio 2024) Dal 20 per cento della prima puntata al 17,4 della seconda puntata: perde colpi lo show di, che la sinistra si appresta già ad arruolare nelle vesti di paladina della satira contro il ministro Sangiuliano. Quest’ultimo avrebbe – secondo l’imparziale ricostruzione di Rep. – fatto giungere lamentele per l’imitazione di Beatrice Venezi da parte della showgirl. Notizia smentita più volte e in ogni caso non verificata visto che il dirigente che avrebbe ricevuto la pressione dal Mic non parla e non rilascia dichiarazioni. Però il caso, anche se inventato, è su tutti i giornali odierni e merita addirittura un sapido corsivo di Massimo Gramellini sul Corriere. Ebbene, se tutto ciò aveva lo scopo di tirare la volata allodi “Colpo di luna”, lo show di, l’operazione ha ...