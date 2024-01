Virginia Raffaele è Beatrice Venezi | l’imitazione delle polemiche VIDEO

(Di sabato 20 gennaio 2024), nel suo nuovo programma Colpo di Luna, ha imitato la direttrice d’orchestra, la sua interpretazione però sembra aver suscitato alcune, in particolare provenienti da politici di destra. Parrucca bionda, vestito verde e bacchetta in mano: lasi è presentata così e ha cominciato la sua parodia della direttrice. Se da un latoè stata molto apprezzata, dall’altro ha generato alcune. Sembrerebbe infatti che, a causasimpatie politiche diper la destra,diabbia irritato il ministro Sangiuliano, che avrebbe chiesto spiegazioni ai vertici Rai. Questa notizia però è stata prontamente ...

Virginia Raffaele ha ascoltato chi a gran voce ha chiesto sui social il ritorno di Paula Gilberto Do Mar e ieri sera a Colpo di Luna ha riportato in ... (biccy)

Virginia Raffaele ospita nella seconda puntata di Colpo di Luna , in onda su Rai 1 in prima serata venerdì 19 gennaio , niente meno che Massimo ... (dilei)

Marco Zonetti per Dagospia IMITAZIONE DI BEATRICE VENEZI BYGli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 19 gennaio 2024 vedono, in prima serata, la seconda puntata di Colpo di Luna su Rai1 totalizzare una media di 2.768.000 ...Qualcuno l'aiuti Quindi, dicevamo:è brava. Diamine se lo è. Però, scusate, mica può fare tutto da sola. Checché se ne dica, questa storia dell'"in tv bastano le idee" è una ...E questo, in una tv che vive di usato sicuro, è una rivoluzione copernicana. Qualcuno l’aiuti Quindi, dicevamo: Virginia Raffaele è brava. Diamine se lo è. Però, scusate, mica può fare tutto da sola.Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di venerdì19 gennaio 2024 ha offerto ai telespettatori show, documentari e sopratutto film. Ma cosa ...