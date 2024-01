Villaricca | Portoghese | “Giovani e scuola | acqua pubblica e viabilità tra le priorità del nostro impegno politico”

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 20 gennaio 2024) Intervista al neo eletto consigliere di minoranza Raffaeleper comprendere meglio il nuovo corso della politica villaricchese, ai nostri microfoni il neo eletto consigliere di minoranza Raffaele, laurea in giurisprudenza, funzionario del Tribunale di Napoli Nord, marito e padre di due splendidi bambini. La sua candidatura tra le fila della lista PER. Quali sono i primi spunti di questa nuova esperienza da consigliere? Nel mio primo intervento in consiglio comunale ho ribadito la necessità chee il territorio circostante ripartano da alcuneche ci vedranno in prima linea nei prossimi anni. Abbiamo le idee chiare sui programmi e sugli interventi che servono alla città di. Per fare in modo che il territorio riparta, ...