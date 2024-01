VIDEO Jasmine Paolini-Blinkova 2-0 | sintesi Australian Open | primo ottavo di finale in uno Slam per l’italiana!

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il sogno diprosegue a Melbourne. La toscana ha sconfitto la russa Anna(n.57 del ranking) con il punteggio di 7-6 (1) 6-4 e ha ottenuto per la prima volta in carriera la qualificazione in undidi uno. Una grande soddisfazione per la nostra portacolori e per Renzo Furlan che la allena con tanta attenzione. Una partita non semplice contro, reduce dall’incredibile successo contro la kazaka Elena Rybakina.ha fatto valere le sue qualità di giocatrice solida da fondo e in grado con i vincenti lungolinea di ribaltare l’inerzia dello scambio. Un piano tattico eseguito molto bene da, migliore della rivale nell’interpretazione dei punti più importanti della sfida. Sul ...