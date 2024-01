VIDEO – Inter-Lazio 3-0 | Supercoppa Italiana | gol e highlights della partita

(Di sabato 20 gennaio 2024), match delle semifinali di2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-0: questo ilcon i gol e gligiocata all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad, in Arabia Saudita. INDISCUTIBILE –3-0 nelle semifinali di. L’raggiunge il Napoli nella finale di lunedì sempre a Riyad.senza storia contro la, dominata dal primo all’ultimo istante di gara. Apre al 17? Marcus Thuram, tap-in su grande assist di tacco di Federico Dimarco ben imbeccato a sinistra da Alessandro Bastoni. Alla mezz’ora altra grande azione dalla fascia, cross per ...

L'continua a spingere e al 36' Dimarco crossa per Barella, che sbuca alle spalle della difesa e colpisce al volo con il destro, mandando la sfera sulla traversa. A inizio secondo tempo, altro ...Ilcon gli highlights e i gol di- Lazio 3 - 0, semifinale della Supercoppa Italiana. A Riad, in Arabia Saudita, si cerca la sfidante del Napoli e ben presto appare chiaro che questa sarà la ...A Mediaset: «Dobbiamo recuperare energie in questi due giorni e mezzo perché col Napoli sarà molto difficile come finale» L'allenatore dell'Inter, che affronterà lunedì il Napoli, per la finale di ...Le parole nel post partita dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi sulla gara di Supercoppa ...