Vicenza | scontri al corteo contro il padiglione di Israele | idranti e fumogeni tra la folla Feriti 4 agenti – Il video

(Di sabato 20 gennaio 2024)tra manifestanti e forze dell’ordine. In tarda mattinata è partito unorganizzato dai centri sociali del luogo per protestarela presenza di undialla FieraOro, un grande salone europeo che promuove l’intra i più autorevoli operatori del settore orafo gioielliero. Circa 500 partecipanti a un certo punto hanno deviato il percorso concordato cercando di avvicinarsi al quartiere dove era in corso la Fiera. Qui c’è stato il contatto con le autorità in tenuta antisommossa, che hanno caricato i manifestanti. Lancio die petardi: così ragazzi e ragazze hanno reagito alla carica della polizia, la quale inrisposta ha attivato gli ...

questa condizione la vive nella sua quotidianità, vista la presenza delle basi americane, ma la città berica è anche riuscita a sviluppare negli anni degli anticorpi sociali che hanno reso l'