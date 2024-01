Vicenza | attivisti e comunità palestinese protestano contro la presenza di Israele alla Fiera dell’Oro

...queste parole per incorniciare un evento particolare organizzato davanti al tribunale di... Moltidurante e dopo la messa hanno parlato di un vero e proprio 'stato di inerzia sistemica'...Parlano di "percorso di fraternità" i responsabili diocesani di Ac di Bologna ec he ... il Movimento europeo di azione nonviolenta, che a ottobre ha portato centoa Kiev e Leopoli ...Una bimba di 9 mesi è in gravi condizioni dopo un infortunio domestico avvenuto a Fiorenzuola, in provincia di Piacenza. La piccola era in casa con i genitori quando all’improvviso le è caduta addosso ...L'attivista, politico e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni: «In Italia, oggi, una persona ha già diritto ad essere aiutata a morire, lo stabilisce la Corte costituzionale. La campagna per il no ...