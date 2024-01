Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2024 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 gennaio 2024)DEL 20 GENNAIOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA SALARIA TRA FIDENE E L’AEROPORTO DELL’URBE, E SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO; E PROPRIO NELLA ZONA DEL FORO ITALICO, RICORDIAMO CHE ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCA-VERONA VALEVOLE PER LA 21^ GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A: ATTIVE COME DI CONSUETO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO, CON POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCONE NELL’AREA CIRCOSTANTE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI. DA ...