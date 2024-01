Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2024 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 gennaio 2024)DEL 20 GENNAIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER L’APPIA FINO ALLA-TERAMO; IN ENTRATA VERSO IN CENTRO CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO; PROPRIO NELLA ZONA DEL FORO ITALICO, RICORDIAMO CHE ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCA-VERONA VALEVOLE PER LA 21^ GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A: ATTIVE COME DI CONSUETO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO; E PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, NEL COMUNE DI TARQUINIA OGGI E DOMANI 21 GENNAIO SI CELEBRA SANT’ANTONIO ABATE, IL PROTETTORE DEGLI ...