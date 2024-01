Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2024 ore 15 | 30

(Di sabato 20 gennaio 2024)DEL 20 GENNAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA; CI SPOSTIAMO SULLA A24-TERAMO DOVE E’ SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA IL RACCORDO E L’INNESTO CON LA COMPLANARE IN DIREZIONE TERAMO; SULLA STESSA A24 RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER VENTO FORTE TRA VICOVARO MANDELA E TAGLIACOZZO; FORTI RAFFICHE DI VENTO SEGNALATE ANCHE SULLA DIRAMAZIONENORD TRA IL RACCORDO E IL BIVIO EPR LA A1, ANCHE QUI SI INVITA ALLA DOVUTA ATTENZIONE DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN ...

Chiesta anche la modifica dellasu via B. Castello al fine di diminuire il traffico diretto in via dei Gordiani e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali mediante segnali ...La Polizia Municipale ha chiuso il senso che porta da via Manzoni al Vomero per consentire, al contrario, ladal Vomero a Posillipo. Eccezione fatta anche per alcune tratte degli autobus ...