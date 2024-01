Vi racconto l’eredità della Dc nella sua spinta riformista Conversazione con Zecchino

Leggi su formiche

(Di sabato 20 gennaio 2024) È una di quelle parole che va molto di moda nel frasario politico odierno. Spesso usata a sproposito. Eppure il “riformismo” è la “più grande eredita che la Democrazia Cristiana ha lasciato a questo Paese”. Raccontare la storiaBalena Bianca, a ottant’anni dalla sua nascita, significa in qualche modo raccontare l’Italia dal Dopoguerra alla metà degli anni ’90. Non è un’operazione nostalgia, ma uno “sforzo storiografico, finalizzato anche a debellare dalla narrazione sulla Dc le varie scorie che sono state propalate in questi anni”. Ortensioparla col rigore del giurista e con il garbo figlio di una stagione politica remota ma mai definitivamente tramontata. È lui, che si definisce “il popolare che si oppose alla dissoluzione del nostro partito”, a guidare – assieme all’ex ministro democristiano Vincenzo Scotti – il comitato per le ...