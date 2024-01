Verona | Baroni | 'Arriverà qualcuno dal mercato Rigori? La responsabilità è mia'

Marco Baroni ha convocato 20 calciatori per Roma- Verona , match valido per la 21esima giornata di Serie A, in programma domani, sabato 20 gennaio... (calciomercato)

La squadra dinon si arrende e al 76' riesce a riaprire la contesa con un gran gol dalla ... mentre ilresta in zona retrocessione a quota 17. 20 gennaio 2024Nel, decimato da squalifiche, infortuni ed uscite di mercato (ultimi Ngonge e Doig),replica con un 4 - 2 - 3 - 1 con Saponara, Suslov e Mboula alle spalle dell'unica punta Djuric. In ...La Roma vince, si prende tre punti pesantissimi con il Verona, nonostante la sofferenza finale per via dell’errore di Rui Patricio nel gol ospite. Folorunsho dalla distanza ha provato a riaprire il ...Vince la Roma, vince Daniele De Rossi alla prima sulla panchina giallorossa dopo l'esonero di Mourinho: 2-1 al Verona. Applausi per il neo tecnico ... su cui però Rui Patricio interviene malissimo. La ...