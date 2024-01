Verissimo Anticipazioni | in studio Costantino Vitagliano e Raimondo Todaro

Scopriamo tutti gli ospiti e ledelle puntate in onda sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024., gli ospiti di sabato 20 gennaio 2024 Sabato 20 gennaio 2024 dalle ore 16.30 su ..."A giugno tornerò sul set alla Garbatella", ha detto Fassari in un'intervista a Repubblica facendo eco alla frecciatina sibillina di Amendola ae alle parole della produttrice di Publispei ...Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024 alle 16.30 su Canale 5. Torna il doppio appuntamento con ...Verissimo, anticipazioni sulle puntate del 20 e 21 Gennaio 2024. In studio anche Costantino Vitagliano che parlerà della sua malattia rara!