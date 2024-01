Vergogna Udinese-Milan | insulti razzisti a Maignan | partita sospesa | il portiere lascia il campo

...di professionisti" Ci Salerno 27/05/2023 - campionato di calcio serie A / Salernitana -/ ... "Unasenza precedenti. Un'industria viziata da un arbitraggio che fa precipitare il calcio ...L'però non rinuncia mai a ripartire, capitanata da un Lovric straripante. Al minuto 73 ... Salernitana , Iervolino esplode: "Arbitri, a Napoli una" "Direzione arbitrale scandalosa " ...Episodio vergognoso al Bluenergy Stadium di Udine: Udinese-Milan, partita valida per la 21ª giornata di Serie A, viene sospesa per insulti razzisti all'indirizzo di Mike Maignan e i giocatori ...1 Il mio grande, grosso, salvadanaio arabo. Senza Milan e Juventus stadi deserti ma tanti soldi in ballo, perché a nessuno frega niente davvero del gioco ...