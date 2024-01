Venezia | un sogno sotto vetro

(Di sabato 20 gennaio 2024) Alle volte per determinare un cambiamento è necessario proprio partire dal centro, là dove in una città cometutto parrebbe ormai perduto a favore della folla turistica che si trascin... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... in lingua friulana e slovena per la regione autonoma Friuli -Giulia e in lingua albanese ... con interventi e proposte ed un lungo lavoro preparatorio, ilcullato da tanti e tra questi, ...Nel 1992, questoprese una nuova forma e un nuovo nome: NaturaSì. Oggì conta circa 300 negozi ... con i suoi 19 supermercati sparsi tra le province di Verona, Vicenza, Brescia,, Mantova, ...Murano e i suoi lampadari in mostra in piazza San Marco contro l’overtourism. Un gesto d’arte contemporanea là dove spesso prevale il gusto del kitsch ...Qui, lontano dalla frenesia della vita moderna, potrete rilassarvi su spiagge da sogno, circondati da dune e cedri ... Conosciuta come la “Venezia del Languedoc”, Sète è un luogo dove il tempo ...