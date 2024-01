Veneto | altri due colpi di Fleximan e imitatori Segati due autovelox in provincia di Treviso e di Padova

(Di sabato 20 gennaio 2024) Si è perso il conto degliabbattuti nelle ultime settimane, da quando le “gesta” di(e dei suoi) stanno facendo il giro del nord Italia. Sonodue i casi che negli ultimi giorni hanno visto due pali dell’alla base e a posati a terra in un campo. Il primo è stato abbattuto nella notte di giovedì 18 gennaio sulla stradale 667 a Vallà, frazione di Riese Pio X indi. L’accaduto è stato scoperto da una pattuglia dei carabinieri e ora sono in corso le indagini per risalire ai responsabili. L’altro abbattimento invece è avvenuto nella notte di venerdì 19 gennaio, lungo la strada regionale 10, nel comune di Carceri indi ...

Ad esempio, si prenda una delle regioni ritenute più virtuose sul tema, il, dove è stato ...comprenda che "va contrastato lo sforzo verso una società di indifferenti alle difficoltà degli, ...Per alcuni vacanze più lunghe, perun solo giorno. Ai giorni segnalati dai calendari bisogna ... 12 - 14 febbraio : Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle d'Aosta,. 13 febbraio : Sardegna. 8 -...Ma lui pare non averne molta voglia, peccato, d’altra parte si dimise da ministro proprio per fare il Presidente del Veneto. Meloni potrebbe quindi avere interesse, come Salvini, a concedere a Zaia la ...Martella: «Rammaricati per la sua scelta». Convocata la direzione regionale Accuse e recriminazioni tra i consiglieri. Ma la veronese difende la sua decisione ...