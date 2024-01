Venerato | “Mourinho sulla panchina del Napoli! ADL prende tempo”

Calciomercato Napoli , arrivano nuovi aggiornamenti direttamente da Ciroa Rai 2: ""Meglio lo special o il normal one Il quesito ronza da giorni nella testa di ...del prode. Il ...... "Me la giocherò fino alla morte per rimanere alla Roma" Comincia ufficialmente il dopo... Rai - Popovic e Zerbin al Frosinone , smentite su Solet in difesa: il punto Ciro, giornalista ...Come si legge su Il Mattino, Walter Mazzarri ha parlato ad ogni calciatore convincendoli del fatto che era arrivata l'ora di cambiare rispetto al passato. Dunque addio al 4-3-3 per virare alla difesa ...Ciro Venerato, giornalista RAI, ha fatto il punto sul club partenopeo tra nuovi acquisti, cessioni e trattative. Ciro Venerato, giornalista RAI da sempre attento alle dinamiche del calciomercato, è ...