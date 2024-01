USA 2024 | Tim Scott annuncia il suo sostegno a Trump

AGI - Almeno 50 persone sono morte questa settimana neglia causa del rigido clima invernale che ha colpito il Paese. Lo hanno annunciato le autorità e i media locali. Temperature gelide, nevicate e ghiaccio rendono le strade particolarmente pericolose, ...Per la Cnn invece ilsarà un anno di stallo, ma nel 2025 potrebbe verificarsi uno scontro tra ... ma non desiste dal tirare le orecchie a Ue, Gran Bretagna,e Nato. "È necessario interrompere ...Penso che ci sono modalità in cui potrebbe funzionare”, ha messo in evidenza Biden. Dopo 27 giorni di silenzio e gelo il presidente Usa è tornato a parlare con Benyamin Netanyahu, per ribadirgli che ...Lo Stato ebraico ha preso di mira obiettivi degli Hezbollah in profondità nel territorio del Paese dei Cedri: un banale errore di calcolo potrebbe far sì che la situazione sfugga al controllo ...