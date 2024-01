Una massa aggrovigliata di speranze Caterina e tutto il suo crescere | senza riserve 

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 20 gennaio 2024) Se si cerca su GoogleSaviane non si trova molto. Una foto di lei giovanissima con i capelli corti e scompigliati. Un intervento a Radio Radicale in cui difende con voce concitata la Lista antiproibizionista. Un commento del padre Sergio Saviane, giornalista fondatore del giornale satirico Il Male, sulla morte della figlia a trentun anni per overdose, nel 1991: “Dormivo vestito, di notte andavo per caserme e me la riportavo a casa, fumava 120 sigarette al giorno, e se non erano sigarette era qualcosa di peggio. Il buco finale a Milano, in casa di un’amica”. Un’intervista su Vogue in cui è descritta come un “Gianburrasca aggiornato”, pantaloni sdruciti e maglione infeltrito. Infine, resta traccia di tutte le sue parole: le poesie raccolte in appénna ammattìta (nottetempo, 2015), ma sopratOre perse. Scrivere a sedici anni, il romanzo ...