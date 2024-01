Un soldato italiano morto in Ucraina L' ira di Crosetto | complottisti smontati così

(Di sabato 20 gennaio 2024) La morte per cause naturali del tenente colonnello Castiglia è stata strumentalizzata dai falsificatori di notizie di professione, scatenando la rabbia del ministro

Non è stata certamente una serata per deboli di cuore quella che il Franchi e la Firenze pallonara hanno vissuto ieri durante la partita... (calciomercato)

Hunger Games - La ragazza di fuoco: Il trailerufficiale - HD Hunger Games, Sam Claflin ... così come un valorosoin campo di battaglia contro Panem. Personaggio particolarmente amato ...'In risposta alle polemiche pretestuose che hanno coinvolto l'uscita del calendario dell' Esercito 2024 , vorrei ricordare che ilha scritto pagine indelebili di coraggio nel corso della seconda guerra mondiale': il generale Roberto Vannacci risponde così alle polemiche sollevate da sinistra per il calendario ...La morte per cause naturali del tenente colonnello Castiglia è stata strumentalizzata dai falsificatori di notizie di professione, scatenando la rabbia del ministro Crosetto ...La piastrina era del tenente Herman J. Hoegger, che perse la vita il 12 maggio 1944. Emiliano Ciotti, autore del ritrovamento: "Cercheremo di rintracciare i familiari" ...