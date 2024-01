Un Posto al Sole | anticipazioni delle trame per le puntate dal 22 al 26 gennaio 2024

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ecco cosa succederà questa settimana a Unalper lein onda su Rai 3 dal 22 al 26. Ecco ledi Unal, in onda su Rai 3 alle 20:50. Leci svelano cosa succederà nella settimana che va dal 22 al 26. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 28esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Unaldella settimana Nunzio e Rossella si avvicinano dopo il ricovero. Gelosie emergono, Rosa affronta problemi economici. Emergenze ...

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che tra Manuela e Costabile procede tutto a gonfie vele e che Niko non riuscirà a trattenere la ... (comingsoon)

Un Posto al Sole Anticipazioni puntata di oggi 19 gennaio: Caos al Caffè Vulcano. Nunzio in difficoltà Il 19 gennaio 2024 porta con sé nuovi ... (termometropolitico)

La puntata di Un posto al sole in programma lunedì 22 gennaio 2024, sarà focalizzata in particolar modo su Nunzio chiamato a dover risolvere alcune ... (anticipazionitv)

Un Posto al Sole anticipazioni : Niko scatenato! non regge l’incalzante passione tra Manuela e Costabile Le prossime puntate di Un Posto al Sole ... (termometropolitico)

A Un posto al sole Rosa Picariello e Clara Curcio vivranno momenti di grande preoccupazione, come si evince dalle anticipazioni relative ai ... (tvpertutti)

