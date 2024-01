UN POMERIGGIO CON I CLASSICI

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 20 gennaio 2024) L'Aquila - Straordinario successo di pubblico ha riscosso l’evento organizzato per il secondo anno consecutivo dal Liceo Classico “Domenico Cotugno”, sabato 13 gennaio. All’opera studenti e studentesse con attività laboratoriali che hanno spaziato dalla matematica alle scienze, alla fisica, per arrivare a reading letterari in italiano ed in lingua inglese, all’approfondimento di temi della cultura latina e greca e a ben tre le rappresentazioni teatrali. Questi gli spettacoli che li hanno visti protagonisti: “Off the beaten track”, “Spoken word poetry”, “Shakespeare our contemporary”, “I terremoti”, “Ciocco-latino”, “La tavola periodica”, ”Noi come Svetonio”, “Totem ”, “Il laboratorio di Manzoni”, “Fate il vostro gioco”, “Suono e luce”, “Voci di donne”, “Stilib(e)ri”, “Il valore delle parole” e le rappresentazioni teatrali “Ribelli o visionari?”, “La frontiera ...