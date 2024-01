Un fantasma silenzioso si aggira nella sinistra italiana il suo volto è quello pensoso di Craxi

In breve: dal nerodei titoli di testa, emerge improvvisamente un corpo avvolto in un ... ovvero nella messa in scena tangibile di un, nell'inserimento di una presenza fisica all'...Questa cittàsi è trasformata in un luogo di riferimento per gli amanti dell'astronomia e ... con il tempo si è trasformato in un monumentoal passato , testimone di un'epoca d'oro ...Oggi, Kayaköy è un vero e proprio tesoro nascosto, un villaggio senza tempo immerso in una valle lussureggiante e circondato da vigneti rigogliosi. Quando cala la sera e le dimore vengono illuminate ...Una delle peculiarità dell’Italia sta proprio nella ricchezza delle zone interne: ci sono infatti tantissimi borghi e paesi che piano piano stanno iniziando a essere riscoperti. Tuttavia, esistono anc ...