Un drink con… Lucrezia Beccari e Matteo Guarise | campioni d’Europa di pattinaggio artistico

(Di sabato 20 gennaio 2024) Conquistando una straordinaria medaglia d’oro agli Europei di Kaunas lo scorso 11 gennaio,hanno dimostrato tra le altre cose che in certi casi l’età, i gap generazionali e le differenze sono concetti relativi, quando c’è la voglia di mettersi in gioco per un obiettivo comune. Vincere, essere i migliori, l’ambizione di ogni atleta. In Lituania ci sono riusciti. Per, classe 1988, è stato il decimo tentativo a livello continentale, mentre per, vent’anni compiuti il 18 dicembre, il secondo. È stato quello buono per portare l’Italia sul gradino più alto, un anno dopo Conti-Macii, con la costante Ghilardi-Ambrosini nuovamente tra le tre migliori coppie europee per il secondo anno di fila. “Una settimana piena di emozioni, la verità è che ...