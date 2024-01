Ultime Notizie Serie A | Caso Portanova | la nota del Collegio di Garanzia dello Sport e le parole di Tortu sulla Juve

Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - Tredici persone sono ...Nelledue partite contro di loro siamo uscite sconfitte e ciò rappresenterà una motivazione in più per dimostrare quanto realmente valiamo". Come giudichi la vostra prima parte della stagione ...I dati sugli ascolti, la crisi dei telegiornali e un passaggio storico mancato. Dentro i problemi della tv ...I contagi Covid in Italia nella settimana da giovedì 11 gennaio a mercoledì 17 gennaio 2024: nel bollettino pubblicato oggi, 19 gennaio, si contano 9 ...