Ultime Notizie Roma del 20-01-2024 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 20 gennaio al microfono Giuliano Ferrigno del Bayern all’indomani dell’annuncio di un’eventuale soluzione a due stati che secondo il presidente americano te l’ho prestata non impossibile con i Damiano mai sveglia e fa di nuovo muro Tel Aviv deve mantenere il pieno controllo della sicurezza sulla striscia per garantire che non rappresenti più una minaccia e questo è in conflitto con la richiesta di sovranità palestinese questa la posizione ribadita da Netanyahu tramite il suo ufficio la posizione è coerente danni Intanto un raid israeliano subito un palazzo residenziale a Damasco in Siria secondo prima ricostruzione ci sarebbero 5 vittime tra cui due pasdaran iraniani così gli anziani delle guardie rivoluzionarie di Teheran in Italia il caldo degli scorsi giorni lascia il nostro paese al suo posto giù le ...