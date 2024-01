Ultime Notizie Roma del 20-01-2024 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 gennaio 2024)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale i bombardamenti delle Forze Armate israeliane si sono concentrati in particolare nell’area di Tunis dopo 27 giorni di silenzio si fa sentire il presidente americano Joe biden è tornato a parlare con me o prima dirgli che gli Stati Uniti continuano a puntare sulla creazione di uno Stato palestinese malgrado il premier italiano appena ieri la via esclusa e che Israele deve ridurre i danni subiti dai civili a Gaza la Creazione di uno Stato palestinese non è impossibile tutto il premier israeliano Benjamin Netanyahu No non lo è ha risposto biden a chi gli chiedeva se fosse impossibile una soluzione a due stati cometa miao il presidente quindi spiegato che il primo ministro di non è contrario tutte le soluzione due stati e ce ne sono di diversi tipi delle Brigate al marsala dentale a te Diamante ...