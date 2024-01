Ultime Notizie Roma del 20-01-2024 ore 08 | 10

(Di sabato 20 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco vita in studio nuovo appuntamento con l’informazione incidente a Verona durante la giornata inaugurale di Motor bike Sport 9 persone sono rimaste ferite nel corso dell’edizione di uno stuntman BMW a veronafiere L’auto è finita a ridosso delle transenne dove era si è fatto una decina di spettatori che stava assistendo allo show Christian Solinas ha ritirato la sua ricandidatura laghi della Regione Sardegna il partito sardo d’azione rientrato nella coalizione di centro-destra dopo Oltre 3 ore di riunione Consiglio Nazionale del partito dei quattro mori ha sciolto la riserva da non ciare le decisioni è stato il presidente Antonio Moro che ha letto il documento votato all’unanimità degli Atlanta componenti del parlamentino sardisca c’è un video a Pistoia al momento del momento del crollo ...

Roma - Verona: lesulle formazioni De Rossi sembra orientato a confermare la difesa a tre, anche alla luce dell'emergenza in quel reparto. Oltre a N'Dicka, impegnato in Coppa d'Africa, ...Udinese - Milan: lesulle formazioni Nell'Udinese non è al meglio Payero , alle prese con un problema muscolare: al suo posto dovrebbe partire dal 1 Samardzic, sempre al centro delle ...I contagi Covid in Italia nella settimana da giovedì 11 gennaio a mercoledì 17 gennaio 2024: nel bollettino pubblicato oggi, 19 gennaio, si contano 9 ...Continuano a scendere i numeri di Covid in Italia. Nella settimana dall'11 al 17 gennaio si sono registrati 9.675 nuovi casi positivi, -53,8% rispetto ai 7 giorni precedenti (20.945). I morti sono ...