UFFICIALE – L’Empoli acquista il difensore Goglichidze

Davide Nicola è ufficialmente il nuovo allenatore del L’Empoli . Ecco il comunicato del club toscano in merito al l’ingaggio del tecnico Davide ... (calcionews24)

Come anticipato pochi minuti fa, è Nicola il sostituto di Andreazzoli all’Empoli. La scelta della società è per il secondo esonero stagionale, dopo ... (inter-news)

UFFICIALE – Amir Rrahmani non convocato per Kosovo-Israele. Ci sarà per l’Empoli

Amir Rrahmani non è stato convocato per Kosovo-Israele gara in programma nello stesso giorno di Napoli-Empoli L'articolo UFFICIALE – Amir ... (forzazzurri)