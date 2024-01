UFFICIALE – Doig è un giocatore del Sassuolo | piaceva al Napoli

VERONA (4 - 3 - 3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani,; Folorunsho, Serdar, Suslov; ... PS4 e l'Xbox: DAZN è visibile anche da computer collegandosi con il sitodai principali ......in panchina per guidare la sua Roma contro l'Hellas Verona in quella che è la sua 'prima'... Terracciano, Hien,e Ngonge sono partiti o sono in procinto di farlo, mentre Duda, Lazovic e ...Lo scozzese Josh Doig saluta l'Hellas Verona e si trasferisce a titolo definitivo: il comunicato ufficiale del club di via Olanda ...Dall'Hellas Verona al Sassuolo, Josh Doig cambia maglia ma resta in Serie A. L'esterno mancino è un nuovo calciatore neroverde, ora è ufficiale.