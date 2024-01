Udinese-Milan | Maignan lascia il campo per insulti razzisti da parte dei tifosi bianconeri | partita sospesa per alcuni minuti

Udinese e Milan si affrontano al Bluenergy Stadium di Udine in un match valido per la 21ª giornata di Serie A: calcio d'inizio alle... (calciomercato)

Episodio vergognoso al Bluenergy Stadium di Udine: Udinese-Milan , partita valida per la 21ª giornata di Serie A, viene sospesa per insulti ...

Stavolta a farne le spese sarebbe il portiere del, Mike Maignan che ha lamentato di essere stato vittima di cori di natura razzista da parte dei tifosi dell'posizionati dietro la sua ... Durante il primo tempo di Udinese-Milan, Mike Maignan, portiere dei rossoneri, si è avvicinato alla sua panchina per parlare con il tecnico Pioli e denunciare alcuni cori razzisti nei suoi confronti ...