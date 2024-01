Udinese Milan LIVE 1-1 | inizia il secondo tempo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 gennaio 2024), match valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. SEGUI QUI LA DIRETTA PRIMOPartita chea ritmi molto lenti. I rossoneri hanno creato alcune occasioni in più, in particolare con Giroud, che va per due volte vicino al vantaggio trovando però un ottimo Okoye e negargli la rete. L’occasione più netta per i padroni di casa è sui piedi di Lucca, bene servito da Ebosele che brucia Theo in dribbling e serve Lucca, che non è reattivo e viene murato da Kjaer. Proteste da parte di Maignan per dei cori di natura razzista indirizzati ...