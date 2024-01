Udinese-Milan interrotta | il portiere Maignan abbandona la porta

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 20 gennaio 2024) E’ in corso, sfida valida per la 21ª giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono in corsa per obiettivi imnti e la situazione di classifica è sempre più interessante. Nel frattempo la partita traè stata. Il motivo? Ilhato laper alcuni ululati dal settore bianconero. Tutto ilè tornato negli spogliatoi. L'articolo CalcioWeb.