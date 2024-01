Udinese-Milan | insulti razzisti a Maignan che lascia il campo | gara interrotta per 5 minuti

Udinese-Milan , gara della 21^ giornata della Serie A 2023-24. Al 31' passa in avanti in Milan, gol di Loftus-Cheek (pianetamilan)

è stata sospesa al 33' del primo tempo. Il portiere dei rossoneri Mike Maignan, ha abbandonato il terreno di gioco a causa dei cori razzisti subiti dai tifosi dell'. I suoi ...Stavolta a farne le spese sarebbe il portiere del, Mike Maignan che ha lamentato di essere stato vittima di cori di natura razzista da parte dei tifosi dell'posizionati dietro la sua ...Ha del clamoroso quanto sta succedendo in questi istanti alla Dacia Arena. La partita è stata momentaneamente interrotta per cori razzisti della curva dell'Udinese nei confronti di Mike Maignan.Al ...Sta per cominciare Udinese-Milan. In Friuli i rossoneri cercano di replicare la buona prova offerta contro la Roma. Nel prepartita ha detto la sua sul match imminente. Alla ricerca della quarta. In ...