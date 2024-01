Udinese-Milan | Alberto Zaccheroni presente alla partita

Leggi su dailymilan

(Di sabato 20 gennaio 2024), al Bluenergy Stadium ad assistereci sarà anche, storico ex allenatore di entrambe le squadre Manca davvero pochissimosfida che vedrà fronteggiarsiper la ventunesima giornata di Serie A. Buon momento di forma per entrambe le compagini. I rossoneri di Stefano Pioli hanno rialzato subito la testa dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta. A San Siro nel turno precedente di campionato Giroud e compagni hanno steso la Roma dell’ormai ex Mourinho 3-1 con una prova convincente e solida. L’di Gabriele Cioffi ha ottenuto un bel pareggio per 2-2 al Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Una sfida storicamente non semplice ...