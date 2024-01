Udinese-Milan 2-3 | vittoria rossonera al fotofinish

(Di sabato 20 gennaio 2024) La formazione di Pioli, sotto 2-1, ribalta il risultato nel finale del match Ilvince 3-2 in extremis sul campo dell'nel match della 21esima giornata della Serie A 2023-2024 segnato dai cori razzisti contro il portiere rossonero Maignan. L'estremo difensore lascia il campo e la gara viene sospesa per alcuni minuti nel primo

Udinese Milan , match valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e ... (calcionews24)

A 7 minuti dal 90?, il Milan ha trovato il gol del pareggio sul campo dell’Udinese, nel match valido per la ventunesima giornata del campionato di ... (sportface)

Udine se Milan , match valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e ... (calcionews24)

I voti ai protagonisti del match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: Pagelle Udinese Milan Le Pagelle dei ... (calcionews24)

Vittoria in rimonta del Milan nell’anticipo serale della 21ª giornata del campionato di Serie A contro l’Udinese . La gara ha regalato grandissimi ... (calcioweb.eu)

UDINE - Ilsi impone ad Udine nella 21esima giornata di campionato: gli uomini di Pioli battono i friulani di Cioffi 3 - 2, al termine di una gara emozionante e nella quale è successo di tutto: rossoneri ...22.49 Anticipo Serie A,2 - 3 Gran colpo delche passa 3 - 2 in casa dell'e blinda il 3° posto. Doppia chance Giroud,poi ilpassa col 'piattone' di Loftus - Cheek (assist di Theo Hernandez)...Il centrocampista serbo dell'Udinese ha realizzato una bellissima rete nel primo tempo della sfida contro il Milan. Lazar Samardzic era uno dei sogni del mercato di gennaio del Napoli per sostituire ...Udinese-Milan, cronaca e tabellino del match. – L’anticipo del sabato sera di Serie A ha visto di fronte Udinese e Milan scendere in campo al Bluenergy Stadium di Udine. Un match movimentato, che nel ...