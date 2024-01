Udinese | Balzaretti | “Samardzic? Resta con noi”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 20 gennaio 2024) Federico, responsabile area tecnica dell’, ha parlato a Sky. Di seguito le sue dichiarazioni sul mercato e su Lazar, obiettivo del Napoli in questa sessione di mercato: Su Lazar“C’era stato inizialmente un avvicinamento. Interessi ne ha tanti il ragazzo ma non ci sono mai state trattative serrate o vicine alla chiusura. Il ragazzo sta rispondendo molto bene, anche stasera è titolare. Sarà un valore aggiunto”. Su Simone Pafundi “C’è una trattativa col Losanna. Il ragazzo ha avuto tantissime richieste, insieme abbiamo optato per questa scelta di andare all’estero, analizzando pro e contro. Nel mondo globale in cui viviamo non c’è niente di male. Non è definita al 100% ma ci stiamo lavorando”. Su Lucca “Ho giocato con Ibra alla Juve e una cosa che l’accomuna a ...