Ucraina | Zelensky sfida Trump | “Se puoi fermare la guerra in 24 ore | ti invito a Kiev”

(Di sabato 20 gennaio 2024) Volodymyrha messo alle strette l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald: “Selain 24 ore, per favore Donald, ti, in, a“. Ha esordito così il leader durante un’intervista per Channel 4, sottolineando come il suo Paese sia più che aperto ad una mediazione esterna, anche L'articolo proviene da Il Difforme.

Le notizie sulla guerra in Ucraina di sabato 20 gennaio, in diretta. Secondo una nota pubblicata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica ... (corriere)

Intervistato da C hannel 4 News ,ha detto: 'Per favore, Donald Trump, ti invito in, a Kiev. Quindi, se puoi fermare la guerra entro 24 ore, penso che sarebbe sufficiente per venire'....nazionale francese se è a conoscenza che mercenari francesi hanno combattuto da parte dell', ... L'articolo Perla NATO manda a morire soldati italiani (Dopo i francesi...) proviene da ..."L'Ucraina sta lottando per la propria vita e ringrazio tutti coloro che sono in prima linea, nelle zone di prima linea, tutti coloro che sono con noi in questa lotta e aiutano, si… Leggi ...L’invito ha il suono dello sberleffo o forse di uno sguardo verso il futuro visto che tutti i sondaggi sono convergenti sulla sua possibilità che torni alla Casa Bianca. Così Volodymyr Zelensky ha pro ...